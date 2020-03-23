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23 березня • оновлено в 10:32
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Україна готується до наймасштабнішої евакуації громадян: названо країну

7.5т
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Посольство Канади в Україні спільно з МАУ організувало спецрейс Київ-Торонто-Київ, який повинен повернути громадян України та Канади додому.

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Як повідомив у Facebook посол Андрій Шевченко, це може бути географічно наймасштабніша операція з усіх, які зараз здійснює МЗС України.

Україна готується до наймасштабнішої евакуації громадян: названо країну

"Рейс. Борт Toronto Pearson – Бориспіль вилітає у четвер, 26 березня, о 17:00. Приліт до Києва – у п'ятницю, о 9:30. Рейс із Києва на Торонто чекаємо в середу", – написав він.

Квитки можна придбати на сайті МАУ: https://www.flyuia.com/ca/ua/information/fly-home.

Нагадаємо, в інтерв'ю OBOZREVATEL міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що через карантин у зв'язку з коронавірусом за кордоном "застрягли" майже 30 тисяч українців.

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Тема
Коронавірус
Особа
Андрій Шевченко (журналіст і політик)
Місце
Канада
Теги
евакуація МАУ вірус
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
О к р а и н а всю нечисть тянет к себе. По всем законам физики дерьмо стекается на дно...)))
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Бaндpoвцы бaндepлoroв вышвыривают, ржака)))
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