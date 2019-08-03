Україна готує масштабний проект по безвізу: Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський має намір дозволити іноземцям в'їжджати в країну без віз з метою медичного туризму.

Про це він повідомив в суботу, 3 серпня, під час робочої поїздки до Львівської області. За словами президента, він підготує і направить до Міністерства закордонних справ перелік країн, на громадян яких поширюватиметься таке нововведення.

"Ми можемо підготувати список країн, громадяни яких не просто хотіли б побачити Трускавець, а зазвичай щорічно сюди приїжджають на оздоровлення і лікування. Ми підготуємо такий список і звернемося до Міністерства закордонних справ", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в команді Зеленського вирішили розробити для іноземців онлайн-громадянство.

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