Угорщина висунула нахабний ультиматум Зеленському через мову

Угорщина погодиться зняти вето на проведення засідань Україна – НАТО тільки в тому випадку, якщо президент Володимир Зеленський погодиться переглянути мовний та освітній закони.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю "Радіо Свобода", підкресливши, що дуже сподівається на компроміс з новою владою України.

"Хочу вам відверто сказати, ми бачимо нового президента України як нову надію. Оскільки він зробив досить обнадійливі заяви з цього приводу – і ми дійсно сподіваємося, що слідом за цими його словами будуть і дії... Всі повинні розуміти – ми відстоюємо права. Права, які мали угорці. І "освітній закон", так само, як і "мовний закон", забирають в угорців права, які вони вже мали. Якщо ці права їм повернуть, ми будемо раді скасувати вето на проведення засідань Україна – НАТО", – ультимативно підкреслив Сійярто.

Петер Сійярто

Зокрема, уточнив він, Будапешт наполягає на тому, щоб угорці, які живуть в Україні, мали стовідсоткову можливість вчитися рідною мовою, як це було до моменту, поки "освітній закон" не ухвалили. У зв'язку з цим він вимагає, як мінімум, ухвалення поправки до закону, яка гарантує таку можливість.

"Щодо "мовного закону" – він практично "вбиває" шанси використовувати угорську в держуправлінні, культурі, медіа. Таким чином поправка, яка дозволить угорцям використовувати свою рідну мову в цих галузях, нас повністю задовольнить. Отже, якщо внесуть необхідні поправки, які повернуть стовідсотковий доступ до освіти і рідної мови і дадуть можливість говорити угорською, скажімо, в певних сферах життя, тоді, безсумнівно, відкличемо вето і розглянемо повернення наших відносин на правильний шлях", – додав глава МЗС Угорщини.

Як писав OBOZREVATEL:

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