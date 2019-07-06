Угорщина висунула нахабний ультиматум Зеленському через мову

Угорщина погодиться зняти вето на проведення засідань Україна – НАТО тільки в тому випадку, якщо президент Володимир Зеленський погодиться переглянути мовний та освітній закони.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю "Радіо Свобода", підкресливши, що дуже сподівається на компроміс з новою владою України.
"Хочу вам відверто сказати, ми бачимо нового президента України як нову надію. Оскільки він зробив досить обнадійливі заяви з цього приводу – і ми дійсно сподіваємося, що слідом за цими його словами будуть і дії... Всі повинні розуміти – ми відстоюємо права. Права, які мали угорці. І "освітній закон", так само, як і "мовний закон", забирають в угорців права, які вони вже мали. Якщо ці права їм повернуть, ми будемо раді скасувати вето на проведення засідань Україна – НАТО", – ультимативно підкреслив Сійярто.
Петер Сійярто
Зокрема, уточнив він, Будапешт наполягає на тому, щоб угорці, які живуть в Україні, мали стовідсоткову можливість вчитися рідною мовою, як це було до моменту, поки "освітній закон" не ухвалили. У зв'язку з цим він вимагає, як мінімум, ухвалення поправки до закону, яка гарантує таку можливість.
"Щодо "мовного закону" – він практично "вбиває" шанси використовувати угорську в держуправлінні, культурі, медіа. Таким чином поправка, яка дозволить угорцям використовувати свою рідну мову в цих галузях, нас повністю задовольнить. Отже, якщо внесуть необхідні поправки, які повернуть стовідсотковий доступ до освіти і рідної мови і дадуть можливість говорити угорською, скажімо, в певних сферах життя, тоді, безсумнівно, відкличемо вето і розглянемо повернення наших відносин на правильний шлях", – додав глава МЗС Угорщини.
Як писав OBOZREVATEL:
Угорщина звинуватила Україну в "грубій атаці" на національні меншини і "ударі в спину" європейським країнам у зв'язку з положеннями мовної статті Закону України "Про освіту", ухваленого Верховною Радою 5 вересня 2017 року.
При цьому в грудні 2017 року Венеційська комісія опублікувала висновки щодо резонансного закону. Вона не підтримала ультиматуми, висунуті Україні Угорщиною.
У лютому Угорщина заблокувала комісію Україна-НАТО. Такі дії країна застосовувала кілька разів.
22 червня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про досягнутий прогрес в переговорах щодо мови освіти в Україні і запевнив, що Угорщина не буде повністю відмовлятися від нині чинної редакції мовної норми закону.
Але пізніше Сійярто заявив, що Угорщина буде блокувати будь-яке рішення НАТО щодо України.
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