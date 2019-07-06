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Угорщина висунула нахабний ультиматум Зеленському через мову

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Угорщина погодиться зняти вето на проведення засідань Україна – НАТО тільки в тому випадку, якщо президент Володимир Зеленський погодиться переглянути мовний та освітній закони.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю "Радіо Свобода", підкресливши, що дуже сподівається на компроміс з новою владою України.

"Хочу вам відверто сказати, ми бачимо нового президента України як нову надію. Оскільки він зробив досить обнадійливі заяви з цього приводу – і ми дійсно сподіваємося, що слідом за цими його словами будуть і дії... Всі повинні розуміти – ми відстоюємо права. Права, які мали угорці. І "освітній закон", так само, як і "мовний закон", забирають в угорців права, які вони вже мали. Якщо ці права їм повернуть, ми будемо раді скасувати вето на проведення засідань Україна – НАТО", – ультимативно підкреслив Сійярто.

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Петер Сійярто

Петер Сійярто

Зокрема, уточнив він, Будапешт наполягає на тому, щоб угорці, які живуть в Україні, мали стовідсоткову можливість вчитися рідною мовою, як це було до моменту, поки "освітній закон" не ухвалили. У зв'язку з цим він вимагає, як мінімум, ухвалення поправки до закону, яка гарантує таку можливість.

"Щодо "мовного закону" – він практично "вбиває" шанси використовувати угорську в держуправлінні, культурі, медіа. Таким чином поправка, яка дозволить угорцям використовувати свою рідну мову в цих галузях, нас повністю задовольнить. Отже, якщо внесуть необхідні поправки, які повернуть стовідсотковий доступ до освіти і рідної мови і дадуть можливість говорити угорською, скажімо, в певних сферах життя, тоді, безсумнівно, відкличемо вето і розглянемо повернення наших відносин на правильний шлях", – додав глава МЗС Угорщини.

Як писав OBOZREVATEL:

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Теми
Закон про мовиМовний скандал
Особи
Петер СійяртоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
НАТО
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Xoxлов имеют все кому не лень. Терпилы по жизни.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Прилюдно унижают шароварников!
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Время идет, границы стран меняются, можно никуда не выезжая из родного города или села побывать гражданином разных стран в течении жизни. Австро-Венгрия, Чехия, СССР, Украина... Каждый раз бедным венграм, живущим там веками, надо переучиваться на новый язык и менять свою идентичность? Украинцам самим не противно навязывать силой свой язык? Квоты позорные вводить? Особенно смешны квоты на украиноязычные песни на радио, это вообще пипец. Будете слушать не то, что популярно, а то, что на украинском. Даже в Латвии есть полностью русскоязычные ТВ-каналы, радио, газеты. А венгры молодцы, уважаю их за твердую позицию.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Mihailova Kristina, ты, манда, на паРРаше расскажи про квоты. Чеченцам.
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