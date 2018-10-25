Угорщина спробувала жорстко зганьбити Україну перед НАТО

Положення угорської нацменшини в Україні істотно погіршилося через відсутність поправок до законів країни про освіту та мову.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом у Брюсселі, інформує прес-служба уряду.

За словами Сійярто, законодавство України утискає нацменшини та "позбавляє національні общини права користування рідною мовою в культурі, засобах масової інформації та самоврядування, освіті".

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"Зрозуміло, що за таких умов ми не можемо затвердити проведення наради міністрів закордонних справ на рівні Ради НАТО-Україна", - сказав він.

Він наголосив, що скликання такої зустрічі залежить тільки від України, з огляду на те, що умови, висунуті Венеціанською комісією, не є неможливими.

"За словами міністра, Столтенберг запитав, чи можна сприймати всерйоз зобов'язання України щодо НАТО, якщо Київ не виконав простих умов, які були відомі ще рік тому", - сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Угорщина звинуватила Україну в "грубій атаці" на національні меншини й "ударі у спину" європейським країнам у зв'язку з положеннями мовної статті Закону України "Про освіту", ухваленого Верховною Радою 5 вересня 2017 року.

При цьому в грудні 2017 року Венеціанська комісія опублікувала висновки щодо резонансного закону. Вона не підтримала ультиматуми, висунуті Україні Угорщиною.

У лютому Угорщина заблокувала комісію Україна-НАТО. Такі дії країна застосовувала кілька разів.

22 червня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив про досягнутий прогрес у переговорах щодо мови освіти в Україні і запевнив, що Угорщина не буде повністю відмовлятися від чинної редакції мовної норми закону.

Також Угорщина офіційно зняла вето на проведення окремої зустрічі лідерів НАТО за участю президента України Петра Порошенка.

Але пізніше Сіярто заявив, що Угорщина блокуватиме будь-яке рішення НАТО щодо України.