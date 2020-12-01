Угорщина пригрозила поскаржитися в НАТО через обшуки на Закарпатті

Міністр закордонних справ Угорщини звинуватив Україну в дестабілізації відносин з Будапештом через реакцію правоохоронців щодо закарпатських угорців.

У своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook, Петер Сійярто заявив, що країна поскаржиться в НАТО і продовжить блокувати членство України в Альянсі.

"На жаль, в Україні знову тривають незрозумілі політичні гойдалки щодо угорських партій і угорської меншини. Ми будемо відстоювати закарпатських угорців на всіх міжнародних форумах", – сказав він.

Сийярто додав, що МЗС Угорщини викликало посла України Любов Непоп, щоб висловити своє невдоволення. За словами глави МЗС, українська влада "перекреслила всі цивілізовані і європейські відносини між країнами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Сюртовской ОТО на Закарпатті після складання присяги виконали гімн Угорщини. Це сталося 21 листопада, коли Україна відзначала День гідності і свободи.

СБУ провела обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.