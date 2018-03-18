Угода ЄС і Туреччини про реадмісію біженців - підсумки двох років

Угода про реадмісію біженців між Туреччиною та ЄС чинна вже два роки. DW підбила підсумки її дії та з'ясувала, чому Туреччина переймається за кошти з Брюсселя.Два роки тому - 18 березня 2016 року - підписана угода між Європейським Союзом та Туреччиною, яка мали вирішити одну з найбільших проблем на європейському континенті - зменшення потоків мігрантів.

Що трапилось за два роки дії угоди?

За даними ООН, на час укладення угоди у Туреччині перебували 2 мільйони 900 тисяч біженців. На даний час їхня кількість зросла до 3,5 мільйона. Туреччина за ці два роки неодноразово наголошувала, що розірве угоду, оскільки ЄС так і не виплатив їй передбачені угодою кошти, а також не запровадив для громадян Туреччини безвізовий режим, про що також домовлялись.

Між тим у ЄС доволі довго тривала дискусія про те, як зібрати кошти, що мають бути надані Туреччині, у відповідний фонд. Крім того, ЄС наполягав на контролюванні витрат, а Туреччина - на тому, щоб кошти спрямовувались на задоволення потреб біженців, які перебувають на її території на її розсуд. ЄС також передбачав витрати на діяльність громадських організацій, що працюють з мігрантами, а тому не уся передбачена сума мала витрачатись на самих біженців.

Скільки виплатив ЄС Туреччині?

В угоді йшлося про надання Туреччині фінансової допомоги розміром шість мільярдів євро. Турецький уряд мав використати їх на проекти, спрямовані на сирійських біженців. За даними Єврокомісії, три мільярди уже перераховані Туреччині і використані на фінансування шкільної освіти для півмільйона сирійських дітей.

14 березня Єврокомісія вирішила надати Туреччині другий транш допомоги у три мільярди євро. Турецький уряд заявив, що до цього часу отримав від Брюсселя лише 1,85 мільярда євро. Фінансова допомога з фонду ЄС надається через проекти, які діють щодо біженців у Туреччині, і не перераховується у державний бюджет.

Скільки біженців перебувають у Туреччині?

За час дії угоди, з 2016 року, кількість біженців, які нелегально потрапили до Європи через Егейське море, зменшилась у порівнянні з тою кількістю, яка опинилась у ЄС у 2015 році. Незважаючи на це, голова Європейської ініціативи стабільності ESI Ґеральд Кнаус (Gerald Knaus) вважає, що угода опинилась на межі зриву. У першій половині 2017 року до Європи Егейським морем потрапили майже дев'ять тисяч людей, у другій половині того ж року - уже 20 тисяч біженців. За даними Єврокомісії, за час дії угоди кількість біженців, які потрапили через Туреччину до Греції, зросла на 97 відсотків у порівнянні з 2015 роком.

За угодою, між Туреччиною та ЄС має відбуватись обмін сирійськими біженцями. ЄС повертає до Туреччини усіх сирійців, які нелегально потрапили на грецькі острови з 20 березня 2016 року. Натомість ЄС приймає усіх легальних сирійських біженців.

Оскільки у Греції усі процедури з повернення біженців затримуються, за час дії угоди до Туреччини повернули лише 1564 сирійця. За угодою між Анкарою та Афінами, до Туреччини повернуто ще 600 сирійців. Натомість у країнах ЄС акцептовано перебування майже 12,5 тисяч сирійців з Туреччини. При цьому Німеччина прийняла 4313 людей, Нідерланди - 2608, Франція - 1401 і Фінляндія - 1002. Такі країни, як Угорщина, Польща, Чехія, Болгарія та Данія, не прийняли жодного сирійського біженця за угодою ЄС і Туреччини.

Яким є становище біженців у Туреччині?

Сирійці у Туреччині не мають офіційного статусу біженця. Зважаючи на це, умови їхнього перебування у країні не підпадають під міжнародні норми захисту біженців. Щодня приблизно тисячі сирійців надається так званий "тимчасовий захист". Наразі у такому статусі перебувають близько 3,5 мільйона сирійців - вони мають право на освіту та надання медичної допомоги.

Надання готівкових коштів сім'ям біженців пов'язане з виконанням умови, що діти відвідують школу. Таким чином, зазначають експерти, вдалось забезпечити право на освіту 65 відсоткам дітей біженців шкільного віку.

Яке майбутнє у Туреччині мають сирійці?

ЄС надасть другий транш допомоги Туреччині в рамках угоди про реадмісію біженців. Для того, щоб ці кошти були надані без затримок у повному обсязі, а використання ресурсів було більш прозорим, до подання проектів, які фінансуються, закликають і державні турецькі установи. І якщо для першого траншу важливим було, щоб гроші пішли на забезпечення первинних потреб біженців, другий транш передбачається на реалізацію проектів з культурної інтеграції, вивчення мови, надання професійної освіти та працевлаштування.

Як зауважують експерти, використовуючи другий транш, Туреччина повинна забезпечувати майбутнє сирійців на своїй території. Найважливішим для біженців є вивчення мови, отримання професії та працевлаштування. Наразі лише 20 тисяч сирійських біженців у Туреччині мають дозвіл на роботу, щонайменше 800 тисяч працюють нелегально, багато з них діти.