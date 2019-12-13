Президент України Володимир Зеленський запропонував внести зміни до Конституції про децентралізацію.

У п'ятницю, 13 грудня, проєкт закону №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" був внесений до Верховної Ради.

Головним із питань зазначеного документу позначений комітет із питань правової політики, який очолює Ірина Венедиктова. При цьому текст законопроєкту на сайті парламенту поки що не опублікували.

Зеленський подав у Раду ще один законопроєкт

Володимир Зеленський ОПУ

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Зеленський заявив, що особливий статус для Донбасу не буде введений у тій формі, якої хоче домогтися Росія. Він повідомив, що замість цього має намір продавлювати варіант із децентралізацією, про яку йде мова в Мінських угодах.

"Інші формулювання, але, в принципі, це підходить. Думаю, мені вдалося переконати Німеччину та Францію в цьому питанні. Що стосується Росії, то буде дуже важко", – сказав він.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!