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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Убили Україну!" У Зеленського заступилися за "ватного" кандидата в Раду

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Скандальний кандидат в народні депутати від президентської партії "Слуга народу" Максим Бужанський не є "зашкварним".

Про це в інтерв'ю "Цензор" розповів керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Ми працюємо з Дніпром тісно і запитуємо їх. І поки виглядає так, що він не 100% "зашкварний", як каже про це Facebook. Це мажоритарка, люди розберуться за місцем", – коротко відповів він.

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Відзначимо, що Бужанський в мережі виступав проти Євромайдану, повідомляючи, що "ви вбили цю країну". При цьому він був прихильником "Партії регіонів" і диктаторів СРСР.

"Ну, це його позиція, він не є членом партії, але при цьому висувається по мажоритарному округу від "Слуги народу"... Ми не поділяємо людей на вату, вишивату. У нас немає лініє розмежування за мовою або географії. У нас лінія розмежування це між новою і старою системою", – пояснив Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома українська журналістка і блогер Олена Монова жорстко розкритикувала представників команди "Слуга народу", зокрема Максима Бужанського, який несподівано для жителів Дніпра вирішив піти в політику.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
На партию смотреть страшно. Сплошная кунсткамера.
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Неужели хвалённый ум Порошенко не понимает, что разделяя украинцев на правильных (тех кто за НАТО и ЕС) и неправильных (кто против)! Он проигрываете!!! ЗЕ как раз объединяет людей! Нормальный человек не пойдёт убивать соседа просто так, во все времена идеология сталкивала народы! Будь то коммунистическая или фашистская! Уберите идеологию из жизни людей и они будут нормально общаться и сосуществовать!!! Большинство людей не хотят разделений на правильных и не правильных по любой тематике - язык, вера, и тд. Судя по риторике Порохоботов они или этого так и не поняли или сознательно педалируют данную тематику! Их электорат -15-20 % , но они очень агрессивны! Крови попортит ещё не мало!
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