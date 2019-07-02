"Убили Україну!" У Зеленського заступилися за "ватного" кандидата в Раду

Скандальний кандидат в народні депутати від президентської партії "Слуга народу" Максим Бужанський не є "зашкварним".

Про це в інтерв'ю "Цензор" розповів керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Ми працюємо з Дніпром тісно і запитуємо їх. І поки виглядає так, що він не 100% "зашкварний", як каже про це Facebook. Це мажоритарка, люди розберуться за місцем", – коротко відповів він.

Відзначимо, що Бужанський в мережі виступав проти Євромайдану, повідомляючи, що "ви вбили цю країну". При цьому він був прихильником "Партії регіонів" і диктаторів СРСР.

"Ну, це його позиція, він не є членом партії, але при цьому висувається по мажоритарному округу від "Слуги народу"... Ми не поділяємо людей на вату, вишивату. У нас немає лініє розмежування за мовою або географії. У нас лінія розмежування це між новою і старою системою", – пояснив Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома українська журналістка і блогер Олена Монова жорстко розкритикувала представників команди "Слуга народу", зокрема Максима Бужанського, який несподівано для жителів Дніпра вирішив піти в політику.

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