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10 вересня • оновлено в 22:52
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"У жовтні чекаємо на висновки КСУ": у Зеленського розповіли, як змінять Конституцію

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Команда президента Володимира Зеленського готує системні зміни до Конституції України.

Подробиці розповів представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський в ефірі ObozTV. Він нагадав, що перші 7 законопроектів уже внесено на розгляд КСУ. Висновки суду очікуються на початку жовтня.

"Всі ці законопроекти дуже короткі та лаконічні. Тому я не думаю, що у КСУ будуть якісь підстави, щоб продовжувати терміни розгляду... Позавчора (8 вересня. – Ред.) закони надійшли до КС. Тобто висновки Конституційного суду очікуємо через місяць, в перших числах жовтня", – повідомив Веніславський.

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Він уточнив, що мова йде про такі основні ініціативи:

  • введення додаткових підстав для дострокового припинення повноважень народних депутатів, зокрема за прогули і "кнопкодавство";

  • закріплення пропорційної виборчої системи на рівні Конституції – "щоб не було жодних спокус в черговий раз під політичні уподобання змінити виборчу систему";

  • скорочення кількості народних депутатів до 300;

  • закріплення за президентом права призначати на посаду та звільняти з посади директора ДБР, НАБУ і створювати незалежні регуляторні органи;

  • надання Верховній Раді права створювати допоміжні консультативні органи;

  • надання Верховній Раді права призначати уповноважених ВР в окремих сферах – "за прикладом омбудсмена, але спеціалізованих на конкретних напрямках".

За словами Веніславського, після отримання висновків КСУ всі ці законопроекти будуть розглядатися українським парламентом за повною процедурою, з відкритим обговоренням в залі.

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Надалі розробляти зміни до Конституції буде комісія з правової реформи.

"До складу цієї комісії увійшли фахівці, в тому числі в сфері конституційного права, які забезпечуватимуть комплексне оновлення Основного закону... Системні зміни будуть спрямовані на удосконалення механізму державної влади, на завершення реформи децентралізації, на підвищення ефективності регулювання прав і свобод людини і громадянина тощо", – зазначив Веніславський.

Представник Зеленського не зміг спрогнозувати, які саме зміни будуть напрацьовані.

"Це колегіальний орган. Коли будуть пропозиції, вони будуть надані на розгляд широкої громадськості", – запевнив він.

Володимир Зеленський у Верховній Раді

Володимир Зеленський у Верховній Раді

president.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ухвалити вищезазначені законопроекти про зміни до Конституції Верховна Рада може вже на третій сесії в 2020 році.

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Реформи Зеленського Конституційна реформа в Україні Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Володимир Зеленський
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Україна
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Конституційний суд України Верховна Рада України
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