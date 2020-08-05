У Зеленського звинуватили Росію в релігійному "геноциді" у Криму: під ударом опинилась ПЦУ

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим засудило утиски Православної церкви України російськими окупантами та порівняло їхні дії із геноцидом.

Реакцію відомства було оприлюднено на офіційній сторінці у Facebook. Напередодні, 4 серпня, Верховний суд Російської Федерації відмовився переглядати рішення окупаційних кримських судів щодо виселення громади ПЦУ з Кафедрального собору Святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі.

"Представництво засуджує чергові порушення держави-окупанта Російської Федерації проти Кримської єпархії ПЦУ та її вірян. Рішення суду, направлене на виселення єпархії з Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги, є втіленням політики держави-окупанта щодо витіснення української церкви з тимчасово окупованого Кримського півострова. Росія хоче, щоб в Криму не було української церкви, важливого центру єднання українців. Представництво буде вживати всіх можливих заходів і дій для захисту української церкви", – попередив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

Окупаційна "влада" вимагає виселення громади ПЦУ з Кафедрального собору Святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі Facebook Представництва президента України в АР Крим

"По суті це означає повну ліквідацію української православної громади в Криму. Формально це не є геноцидом, але межує з ним. Нагадаю, що рішення про виселення з храму кримські суди постановили ще влітку 2019 року. Одночасно влада РФ намагається знести каплицю в Євпаторії. За тиждень до цього архієпископ Климент отримав вимогу від судових приставів розібрати каплицю", – додав адвокат Сергій Заєць.

У зв'язку з такими кроками російських загарбників у Представництві президента наголосили, що спільно з Міністерством закордонних справ, Міністерством культури та інформаційної політики, Прокуратурою АР Крим і далі будуть вживати всіх можливих заходів щодо захисту громадян, які опинилися в окупації.

"Російська Федерація вчергове вчиняє дії щодо знищення осередків української культури в Криму, переслідуючи українську релігійну громаду", – сказано в офіційній заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці липня архієпископ Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент отримав постанову від так званої "служби судових приставів Криму" про знесення храму ПЦУ в Євпаторії. За невиконання цього наказу йому пригрозили кримінальним провадженням за ст. 315 Кримінального кодексу РФ (невиконання вироку суду, рішення суду або іншого судового акту).