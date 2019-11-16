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16 листопада • оновлено в 22:35
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У Зеленського заявили про прорив щодо захоплених Росією кораблів

6.3т
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Процес повернення Україні захоплених Росією біля анексованого Криму кораблів на завершальному етапі.

Про це заявив радник президента України Андрій Єрмак, передає "Новое время". "Процес повернення малих броньованих катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксира "Яни Капу", захоплених у минулому листопаді, вже на завершальному етапі", – сказав він.

"Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" в Керчі

"Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" в Керчі

ВВС

Нагадаємо, напередодні в Міністерстві закордонних справ Росії спростували домовленість повернути захоплені близько Керченської протоки українські кораблі до саміту в "нормандському форматі" 9 грудня.

15 листопада газета "Коммерсантъ" повідомила, що Росія нібито поверне українські "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", відбуксувавши їх в море, де кораблі повинна зустріти українська сторона. Уточнювалося, що Москва і Київ нібито вже приступили до обговорення дати і місця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
Теги
політика Керченська протока
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Tomaso Albioni
Tomaso Albioni
Скажіть, будь ласка, навіщо Зєлупі ті кораблі, якщо він не хоче воювати? Нахуя козі баян?
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Предвижу, после возврата вой "у-у... они их испортили, пусть теперь ремонтируют а лучше деньгами платят..." и подобное "у-у... они там бомбы заложили, да так хитро, что не найдешь, на них больше ходить нельзя, пусть платят..." Как пытались уже отдать ржавые посудины из Севастополя Так что после возврата нытье только усилится, т.е. смысла отдавать нет
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Петров Александр
Петров Александр
Херня!
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