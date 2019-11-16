У Зеленського заявили про прорив щодо захоплених Росією кораблів

Процес повернення Україні захоплених Росією біля анексованого Криму кораблів на завершальному етапі.

Про це заявив радник президента України Андрій Єрмак, передає "Новое время". "Процес повернення малих броньованих катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксира "Яни Капу", захоплених у минулому листопаді, вже на завершальному етапі", – сказав він.

"Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" в Керчі ВВС

Нагадаємо, напередодні в Міністерстві закордонних справ Росії спростували домовленість повернути захоплені близько Керченської протоки українські кораблі до саміту в "нормандському форматі" 9 грудня.

15 листопада газета "Коммерсантъ" повідомила, що Росія нібито поверне українські "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", відбуксувавши їх в море, де кораблі повинна зустріти українська сторона. Уточнювалося, що Москва і Київ нібито вже приступили до обговорення дати і місця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

У полон потрапили 24 члени екіпажу, при цьому троє моряків отримали поранення. Вони повернулися на Батьківщину в результаті обміну.

Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.

25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплених кораблі, однак конкретних дій після цього не було.

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