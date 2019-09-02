У Зеленського заявили про нові дострокові вибори

Перший заступник керівника фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко припустив, що вибори до місцевих органів влади будуть проведені раніше за запланований термін.

Він нагадав про позицію своєї політичної сили, що "місцеві вибори треба проводити після завершення децентралізації", передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо децентралізація буде завершена раніше, влітку або восени 2020 року, то, можливо, будуть вибори раніше, ніж восени 2020", – сказав Корнієнко.

Виборча дільниця 24 канал

Нагадаємо, чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися у жовтні 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський натякнув на проведення дострокових місцевих виборів.

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