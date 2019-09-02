Новини Реклама
2 вересня • оновлено в 12:56
Кожен знайде своє!
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

У Зеленського заявили про нові дострокові вибори

2.9т Читати матеріал російською

Перший заступник керівника фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко припустив, що вибори до місцевих органів влади будуть проведені раніше за запланований термін.

Він нагадав про позицію своєї політичної сили, що "місцеві вибори треба проводити після завершення децентралізації", передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо децентралізація буде завершена раніше, влітку або восени 2020 року, то, можливо, будуть вибори раніше, ніж восени 2020", – сказав Корнієнко.

Виборча дільниця

Виборча дільниця

24 канал

Новини
Дострокові місцеві вибори: у "Слузі народу" назвали умову

Нагадаємо, чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися у жовтні 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський натякнув на проведення дострокових місцевих виборів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Місцеві вибори в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Місцеві вибори в Україні
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...