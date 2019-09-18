У Зеленського заявили про дострокові вибори в трьох містах

У містах-мільйонниках – Дніпрі, Харкові та Одесі – можуть відбутися дострокові вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в пропрезидентській парії "Слуга народу". Вибори в цих містах можуть пройти ще до весни.

У той же час в партії зазначили, що якщо в Києві вибори пройдуть у грудні, як це пропонується в новому законопроєкті про столицю, то проводити ще одні міські вибори навесні не будуть.

Вибори мерів в Україні РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибори в Києві можуть відбутися вже 8 грудня. Група народних депутатів внесла до Верховної Ради законопроєкт з відповідною пропозицією.

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