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18 вересня • оновлено в 10:51
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У Зеленського заявили про дострокові вибори в трьох містах

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У містах-мільйонниках – Дніпрі, Харкові та Одесі – можуть відбутися дострокові вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в пропрезидентській парії "Слуга народу". Вибори в цих містах можуть пройти ще до весни.

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У той же час в партії зазначили, що якщо в Києві вибори пройдуть у грудні, як це пропонується в новому законопроєкті про столицю, то проводити ще одні міські вибори навесні не будуть.

Вибори мерів в Україні

Вибори мерів в Україні

РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибори в Києві можуть відбутися вже 8 грудня. Група народних депутатів внесла до Верховної Ради законопроєкт з відповідною пропозицією.

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Вибори в Одесі Вибори в Дніпрі Вибори в Києві Вибори в Харкові
Місце
Україна
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