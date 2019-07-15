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У Зеленського заговорили про ще один референдум: про що мова

22.3т Читати матеріал російською

Рішення про перейменування міст, сіл і вулиць в Україні потрібно ухвалювати на місцевих референдумах.

Про це в ефірі ICTV заявив глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

"Рішення про перейменування міст, сіл і вулиць повинні ухвалювати ті, хто безпосередньо там перебуває і живе – тобто через місцевий референдум", – зазначив він.

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Разумков підкреслив, що місцеві ради також не завжди відображають у повному обсязі ті інтереси, які є у місцевих жителів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що позитивно ставиться до декомунізації в Україні, однак має намір змінити деякі моменти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков допустив можливість проведення референдуму з мовного питання. Водночас Разумков заявив, що має намір і далі публічно розмовляти російською, поки триває окупація Донбасу й анексія Криму.

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Тема
Декомунізація в Україні
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу" референдум
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Marin Ella
Marin Ella
лучше провести всего один - поместить это обезьяну в клетку, где ей место
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Anin Georgij
Anin Georgij
Marin Ella, это Вы о главном переименовщике Украины Вятровиче?
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Конюхи у власти
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Иванов Александр
Иванов Александр
Правильное или неправильное решение доя страны принимает Зеленский, можно судить по реакции порохоботов. Если поднимается поросячий визг и Петя начинает кричать зрада- значит решение нормальное и правильное. Если Петя с поросятами молчит. Значит нужно подумать...
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2 з 3 відповідей | показати всі
Anin Georgij
Anin Georgij
Иванов Александр, 100%. Народ так и голосует. Чем более цинично и лживо отписывает в комментах ботоферма, тем ниже рейтинг Пороха. Так, что помогайте, порохоботы, своему боссу идти на дно, народ все понмиает.
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Иванов Александр, сгинь в рашку !!!
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