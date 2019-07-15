У Зеленського заговорили про ще один референдум: про що мова

Рішення про перейменування міст, сіл і вулиць в Україні потрібно ухвалювати на місцевих референдумах.

Про це в ефірі ICTV заявив глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

"Рішення про перейменування міст, сіл і вулиць повинні ухвалювати ті, хто безпосередньо там перебуває і живе – тобто через місцевий референдум", – зазначив він.

Разумков підкреслив, що місцеві ради також не завжди відображають у повному обсязі ті інтереси, які є у місцевих жителів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що позитивно ставиться до декомунізації в Україні, однак має намір змінити деякі моменти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков допустив можливість проведення референдуму з мовного питання. Водночас Разумков заявив, що має намір і далі публічно розмовляти російською, поки триває окупація Донбасу й анексія Криму.

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