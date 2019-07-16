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У Зеленського задумали нові позачергові вибори

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В Офісі президента України розглядають можливість проведення дострокових виборів до органів місцевого самоврядування.

Таку заяву зробив представник глави держави у Верховній Раді, кандидат у народні депутати за списком партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Буде це здійснено наступної осені або це може бути здійснено ще й до цього – ми розглядаємо різні варіанти, як найбільш ефективно перезавантажити всю системи, яка стосується відносин "влада і людина", – сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV .

Руслан Стефанчук,

Руслан Стефанчук,

capital.ua

"Володимир Зеленський йшов із чітким розумінням того, що нас не цікавить питання зміни осіб в діючій системі влади. Якщо ти кинеш свіжий огірок у бочку з прокислими огірками, він стане кислим огірком", – зазначив Стефанчук.

Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися в 2020 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми соцопитуваннями, на позачергових виборах до Верховної Ради в парламент можуть пройти п'ять політичних партій. Так, лідером залишається президентська партія "Слуга народу" (31,8% всіх респондентів і 41,5% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився з вибором).

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Особи
Руслан Стефанчук Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Даценко Владимир
Даценко Владимир
Ну и ШО придут самые ТРУТНИ. Покажите для людей свою заботу а не шоу клоунов
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Даценко Владимир, ты фото видел ? Ты правда хочешь его заботы ? Подумай ещё раз !
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