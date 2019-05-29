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/Політика

У Зеленського сказали, як президент вчинить з Луценком

2.6тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський не має наміру звільняти генерального прокурора України Юрія Луценка.

Про це в ефірі "112 Україна" заявив лідер партії партія "Слуга народу" Дмитро Разумков, зазначивши, що, на думку президента, нинішня Верховна Рада, швидше за все, не підтримає подання на звільнення Луценка.

Разумков додав, що парламент відмовився підтримати законодавчі ініціативи президента, тому кадрові призначення в ній обговорюватися не будуть.

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"Дивлячись на те, як Рада проголосувала за інші звернення президента, ми прекрасно розуміємо, що буде відбуватися далі. Були окремі депутати і окремі політичні сили, які в повному обсязі або частково виконали ті обіцянки, які відкрито давали президенту в рамках відбулися в АП. А велика частина зробила все більш звично - проголосували і спробували на цьому попіаритися. Влаштовувати додаткові шоу, пов'язані з відставкою - я не думаю, що це буде правильно", – розповів Разумков.

Володимир Зеленський і Юрій Луценко

Володимир Зеленський і Юрій Луценко

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний прокурор Юрій Луценко розкрив деталі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомивши, що однією з основних тем стала робота ГПУ.

Раніше в команді Зеленського звинуватили Луценка в тому, що колишній соратник Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов зміг вільно повернутися в Україну.

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Особи
Дмитро РазумковЮрій ЛуценкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Генеральна прокуратура України"Слуга Народу"Верховна Рада України
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Keller Sandro
Keller Sandro
Вот он Зеленский во всей красе: красивое начало на словах - печальный конец в действиях.
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Смирнова Катя
Смирнова Катя
Мoя благодарнocть тeм, ктo покaзaл мне чудо-сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁fwr4lp Просто пpойдя проcтoй опpоc пoлучилa почти полyгодoвую заpплaтy)) Пользуйтecь, пoка eсть возможнoсть=)
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