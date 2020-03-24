Заступниця глави Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що в Україні не можуть ввести надзвичайний стан у зв'язку з поширенням коронавірусу через загрозу для економіки.

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Деталями вона поділилася в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV в понеділок, 23 березня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Ковалів, уряд не готовий зупинити більшу частину економіки України.

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"Коли ми говоримо про надзвичайний стан, 70% нашої експортної виручки – аграрії і металурги. Чи можна їх зупинити? Звичайно, ні! Чи можна зупинити критичну інфраструктуру? Ні! Ми не можемо зупинити аграрний сектор, це означає, що не можемо зупинити постачальників насіння, техніки, палива, добрив. Якщо йти за такою логікою, зрозуміємо, що ми не можемо зупинити більшу частину економіки. Адже не може працювати металургійний завод без коксу, без транспорту. Ми не можемо розірвати в один момент всі ланцюжки, які працюють", – заявила вона.

Ковалів при цьому не виключила, що динаміка поширення коронавірусу в Україні може змінитися за кілька днів.

"На сьогодні з тією динамікою з коронавірусуом підстав введення надзвичайного стану немає. Звичайно, ситуація може змінитися. На сьогодні динаміка буде зрозуміла протягом наступних декількох днів або, можливо, тижня", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не вважає за необхідне введення надзвичайного стану в країні через коронавірус.

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