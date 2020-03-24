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24 березня • оновлено в 07:55
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У Зеленського сказали, чому не запроваджують надзвичайний стан в Україні

4.1т
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Заступниця глави Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що в Україні не можуть ввести надзвичайний стан у зв'язку з поширенням коронавірусу через загрозу для економіки.

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Деталями вона поділилася в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV в понеділок, 23 березня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Ковалів, уряд не готовий зупинити більшу частину економіки України.

У Зеленського сказали, чому не запроваджують НС в Україні

У Зеленського сказали, чому не запроваджують НС в Україні

"Коли ми говоримо про надзвичайний стан, 70% нашої експортної виручкиаграрії і металурги. Чи можна їх зупинити? Звичайно, ні! Чи можна зупинити критичну інфраструктуру? Ні! Ми не можемо зупинити аграрний сектор, це означає, що не можемо зупинити постачальників насіння, техніки, палива, добрив. Якщо йти за такою логікою, зрозуміємо, що ми не можемо зупинити більшу частину економіки. Адже не може працювати металургійний завод без коксу, без транспорту. Ми не можемо розірвати в один момент всі ланцюжки, які працюють", – заявила вона.

Ковалів при цьому не виключила, що динаміка поширення коронавірусу в Україні може змінитися за кілька днів.

"На сьогодні з тією динамікою з коронавірусуом підстав введення надзвичайного стану немає. Звичайно, ситуація може змінитися. На сьогодні динаміка буде зрозуміла протягом наступних декількох днів або, можливо, тижня", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не вважає за необхідне введення надзвичайного стану в країні через коронавірус.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Юлія Ковалів
Місце
Україна
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Что тут непонятного? Необходимо снизить поголовье скота...)))
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