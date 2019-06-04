У Зеленського розповіли, що президент робить ночами в АП

Президент України Володимир Зеленський приїздить на роботу із самого ранку, а залишає робочий кабінет пізно ввечері.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів перший заступник голови АП Сергій Трофімов.

"О 8:30 ми всі на роботі, щоб о 9:00 могли повноцінно працювати. Президент приїздить раніше, він ще у спортзал заходить. У нього набагато жорсткіший графік, ніж у всіх нас. Перші дні ми засиджувалися до 1-2 ночі. Зараз закінчуємо десь о 22:00", — повідомив чиновник.

З його слів, глава держави щодня проводить наради з підлеглими.

"На другий день після призначення у нас відбулася апаратна нарада, де були всі заступники, керівники департаментів. Ми тільки включаємося у процес. У Володимира Олександровича є стратегічні наради. Вони передусім відбуваються за участі першого помічника і з главою АП", — наголосив Трофімов.

Заступник глави АП пояснив, що президент вислуховує всі доповіді й особисто ухвалює рішення.

"Усі доповідають президенту щодо своєї зони відповідальності, але всі рішення ухвалює самостійно президент, слухаючи всі сторони. Я б зараз не говорив про якийсь жорсткий усталений графік, адже ми тільки запускаємо процес", — розповів він.

Володимир Зеленський

Трофімов додав, що Зеленський повністю присвятив себе роботі, до якої ставиться з усією відповідальністю.

"Він дуже відповідальна людина. Я знаю його більш ніж 10 років. Йому дуже важлива довіра людей. Він ніколи не підводив і дуже дорожить довірою. Зараз Володимир Олександрович увесь у роботі, він дуже зайнятий, вирішує складні завдання. Наскільки це зручно — важко сказати. Це велике навантаження, відповідальність і мужність із його боку", — додав чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Адміністрація президента України повністю змінилася з приходом нового глави держави Володимира Зеленського.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!