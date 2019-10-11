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11 жовтня • оновлено в 17:16
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У Зеленського розповіли про його самопочуття після рекордного пресмарафону

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Президент України Володимир Зеленський почувається нормально і не втратив голосу після пресмарафону, який тривав 14 годин.

Про це "Українським Новинам" повідомили в Офісі президента. "Він каже, що з ним все ок", — сказав співрозмовник.

За його словами, у Зеленського в п'ятницю, 11 жовтня, вже відбулася нарада за участю 20 осіб.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Пресмарафон Володимира Зеленського
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Что вы скажете о пресс-конференции Зеленского, продолжавшейся 14 часов? -Что болтун ещё тот…
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Цуканов Евгений, то болтун, то молчун. Всем не угодишь, на вкус и цвет все фломастеры разные)))
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