У Зеленського розповіли про його самопочуття після рекордного пресмарафону

Президент України Володимир Зеленський почувається нормально і не втратив голосу після пресмарафону, який тривав 14 годин.

Про це "Українським Новинам" повідомили в Офісі президента. "Він каже, що з ним все ок", — сказав співрозмовник.

За його словами, у Зеленського в п'ятницю, 11 жовтня, вже відбулася нарада за участю 20 осіб.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський скористався спеціальними уколами для підтримки голосових зв'язок, щоб не втратити голос під час пресмарафону.

На їжу для учасників заходу, який влаштували 10 жовтня у Kyiv Food Market, витратили понад 130 тисяч гривень.

Зеленський встановив світовий рекорд за тривалістю пресконференції з журналістами. Посеред заходи до нього підійшов представник Національного реєстру рекордів, вручивши сертифікат.

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