У Зеленського розкрили подробиці візиту в Оман: з ким зустрічався президент

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою.

Як повідомила пресслужба Зеленського, вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.

"Також було відзначено зростання товарообігу, який торік збільшився на 10%, сягнувши $80 мільйонів, та активізацію контактів на рівні торгово-промислових палат. Учасники зустрічі домовилися продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів – з огляду на успішність останніх двох таких заходів у Києві в 2019 році, в яких взяли участь десятки бізнесменів з Оману", – сказано в повідомленні.

Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Оману, наголосивши на таких перспективних галузях, як енергетика та важка промисловість, будівництво, сільське господарство, інформаційні технології та інновації, розвиток інфраструктури, медицина, туризм.

Цікаво, що міністр, з яким зустрівся Зеленський, підтримав Іран в конфлікті з США, який загострився після вбивства генерала Касима Сулеймані.

Юсуф бін Аляві бін Абдалла і Володимир Зеленський ОПУ

Як писав OBOZREVATEL, про візит Зеленського в Оман стало відомо від ЗМІ, офіційно ж про це не повідомлялося. Після ажіотажу в мережі пресслужба президента пояснила інцидент.

Так, ЗМІ стверджувалося, що Зеленський влаштував відпочинок в Омані на різдвяні свята в розкішному 5-зірковому готелі.

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