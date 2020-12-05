У Зеленського провели закриту зустріч з блогерами: ЗМІ показали список учасників

У п'ятницю, 4 грудня, в Офісі президента відбулася закрита зустріч з блогерами та представниками громадянського суспільства, які пишуть про національну безпеку і оборону.

Захід провели заступник керівника ОП Роман Машовець, радники глави ОП Михайло Подоляк і Олексій Арестович. Видання "Бабель" отримало і опублікувало повний список учасників зустрічі.

На зустрічі були присутні:

Волонтер фонду "Повернись живим" Наталія Калмикова

Сержант морської піхоти і глава правління "Мілітарного порталу" Тарас Чмут

Волонтер Наталія Воронкова

Волонтер і спікер організації Inform Napalm Михайло Макарук

Лідер групи "Антитіла", молодіжний посол UNICEF Тарас Тополя

Журналіст і військовий Владислав Волошин

Блогер Семен Кабакаєв

Олексій Мельников

Офіцер Генерального штабу і блогер Анатолій Штефан

Андрій Костенко

Директор Центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко

Волонтер Марія Подибайло

Військова Ольга Сальнікова

Військовий Євген Сазько

Ветеран АТО Олександр "Гром" Грамарчук

Музикант і адміністратор "Антитіл" Сергій Вусик

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