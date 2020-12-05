У Зеленського провели закриту зустріч з блогерами: ЗМІ показали список учасників
У п'ятницю, 4 грудня, в Офісі президента відбулася закрита зустріч з блогерами та представниками громадянського суспільства, які пишуть про національну безпеку і оборону.
Захід провели заступник керівника ОП Роман Машовець, радники глави ОП Михайло Подоляк і Олексій Арестович. Видання "Бабель" отримало і опублікувало повний список учасників зустрічі.
На зустрічі були присутні:
Волонтер фонду "Повернись живим" Наталія Калмикова
Сержант морської піхоти і глава правління "Мілітарного порталу" Тарас Чмут
Волонтер Наталія Воронкова
Волонтер і спікер організації Inform Napalm Михайло Макарук
Лідер групи "Антитіла", молодіжний посол UNICEF Тарас Тополя
Журналіст і військовий Владислав Волошин
Блогер Семен Кабакаєв
Олексій Мельников
Офіцер Генерального штабу і блогер Анатолій Штефан
Андрій Костенко
Директор Центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко
Волонтер Марія Подибайло
Військова Ольга Сальнікова
Військовий Євген Сазько
Ветеран АТО Олександр "Гром" Грамарчук
Музикант і адміністратор "Антитіл" Сергій Вусик
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