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У Зеленського сказали, хто вирішив виконати вимогу луцького терориста

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
3,8 т.
Михайло Подоляк розповів, хто прийняв рішення записати відео на вимогу луцького терориста

Михайло Подоляк розповів, хто прийняв рішення записати відео на вимогу луцького терориста.

В Офісі президента довго обговорювали, чи варто виконувати вимоги луцького терориста Максима Кривоша, але рішення прийняв сам президент України Володимир Зеленський.

Про це розповів в інтерв'ю виданню "Страні" медійний кризис-менеджер в ОП Михайло Подоляк. За його словами, ситуація була критичною.

"Я займався такими кризами і трошки в них розумію. Якщо більше трьох годин переговори йдуть погано, потім всі в оперативному штабі починають працювати пасивно. Взагалі-то вже через три години на столі у Зеленського мало лежати кілька сценаріїв, за якими можна йти. Треба точно розуміти профайл людини, з яким ти розмовляєш, і точно потрапити в річ, яка його марнославство виведе на перший план. Треба загравати з "Я" людини, з його альтер-его. Ти повинен зробити з нього супергероя і пояснити, що його наступний крок не повинен закінчитися трагічно. Тому що тоді у нього з'являється майданчик, що він повинен своє его далі чесати. Це класика переговорів подібного роду. Але не виходило там цього", – зазначив політтехнолог.

За його словами, рішення, що робити в ситуації з луцьким терористом, не було протягом 8 годин.

"І президент взяв цю відповідальність на себе і прийняв, на мій погляд, абсолютно нормальне рішення, яке розвантажило ситуацію. Так, це рішення незвичне, нетрадиційне. Але у нас і країна нетрадиційна. У нас же всі проблемні ситуації заточені на президента. Вся структура влади впирається в одне прізвище", – сказав Подоляк.

Також він зауважив, що в США ніхто б не вимагав від Трампа записувати відео – це б вирішувалося на рівні губернатора чи голови силового відомства.

"Там люди розуміють, хто за що відповідає. А у нас будь-яка маленька подія – нехай Зеленський вирішить проблему. Ось він і вирішив. Тепер інше питання – чи відкрив він ящик Пандори", – заявив кризис-менеджер.

На його думку, Зеленський показав, що здатний прийняти будь-яке, вкрай жорстке непопулярне рішення. При цьому президент виявився незадоволений підготовкою силовиків до нестандартної ситуації.

"Президент зробив висновок, що силовикам все ж потрібно більш належним чином готуватися до таких ситуацій. Це теж предмет його розгляду з силовими структурами. Він чітко їм заявив, що вони не можуть постійно спекулювати на його імені, і він більше не буде вирішувати подібні кризи. Або вони самі навчаться, або хтось інший", – сказав політтехнолог.

Він зазначив, що силовики не тиснули на президента, але і не пропонували конкретних рішень.

"Вони не дали ніякого рішення, просто морозилися. Конфлікт триває більше восьми годин, а рішення так і немає. Чекають, поки все само пройде. Президент своїм вчинком показав дві речі: він готовий приймати особисті непопулярні рішення. А це відмінно для країни, він не сховався за кимось", – підкреслив представник ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський виконав вимоги Максима Плохого, який захопив автобус в Луцьку. Глава країни на своїй сторінці в Facebook опублікував відео про фільм, як того хотів злочинець.

УкраїнаЗахват автобуса у ЛуцькуОфіс президента Михайло ПодолякВолодимир Зеленський
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