У Зеленського повідомили, коли знімуть недоторканність із нардепів. Відео

У четвер, 29 серпня, у Верховній Раді 9-го скликання мають намір розпочати свою роботу з законопроекту №7203 про зняття недоторканності народних депутатів.
Про це OBOZREVATEL заявив представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.
Зазначимо, що автором проекту закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів) є п'ятий президент Петро Порошенко.
"Ми готові підтримати законопроект, який внесли нардепи з "БПП" та Порошенко", – зазначив він.
Стефанчук підкреслив, що закон мають намір ухвалити сьогодні, але норма про зняття недоторканності запрацює тільки з 2020 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Руслан Стефанчук заявив, що у "Слуги народу" готові 465 законодавчих актів і змін до законів, серед яких є і зміни до Конституції.
Раніше стало відомо, що команда президента Володимира Зеленського виступила за повне зняття недоторканності з народних депутатів України.
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