У Зеленського пообіцяли сформувати Кабмін за два дні

Для формування уряду нового складу Верховної Ради буде достатньо двох днів.
Таку заяву зробив представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус в інтерв'ю "Главкому". "Двох днів роботи нового парламенту, думаю, достатньо", – сказав він.
Про себе Герус зазначив, що не знає, де він більше хотів би працювати – в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості чи в комітеті Ради з питань енергетики.
Кабмін України
LB.ua
Він також розповів, що на посаду прем'єр-міністра є низка кандидатур, але називати імена не став.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше новообраний нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія озвучив шорт-лист кандидатур на посаду прем'єр-міністра.
Водночас він підтвердив, що главу партії Дмитра Разумкова вважають "безальтернативним" кандидатом на посаду спікера Верховної Ради.
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