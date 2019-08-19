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У Зеленського пообіцяли сформувати Кабмін за два дні

1.4т Читати матеріал російською

Для формування уряду нового складу Верховної Ради буде достатньо двох днів.

Таку заяву зробив представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус в інтерв'ю "Главкому". "Двох днів роботи нового парламенту, думаю, достатньо", – сказав він.

Про себе Герус зазначив, що не знає, де він більше хотів би працювати – в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості чи в комітеті Ради з питань енергетики.

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Кабмін України

Кабмін України

LB.ua

Він також розповів, що на посаду прем'єр-міністра є низка кандидатур, але називати імена не став.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше новообраний нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія озвучив шорт-лист кандидатур на посаду прем'єр-міністра.

Водночас він підтвердив, що главу партії Дмитра Разумкова вважають "безальтернативним" кандидатом на посаду спікера Верховної Ради.

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Особа
Андрій Герус
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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