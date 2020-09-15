У Зеленського підтримали вихід Юрченка з фракції "Слуга народу": мандат у нардепа не забрали

В Офісі президента Володимира Зеленського підтримали рішення народного депутата Олександра Юрченка про вихід з фракції "Слуга народу" після скандалу з його причетністю до корупційних схем у Верховній Раді.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента. Там назвали рішення Юрченка "доречним" і висловили надію на його співпрацю з правоохоронними органами.

У повідомленні підкреслили, що курс Зеленського на подолання корупції був виражений у реальних кроках уже з перших днів його каденції і досі.

"Такий підхід демонструє, що президент України Володимир Зеленський не терпить корупції в будь-яких її проявах. Ким би не був підозрюваний у корупційних діяннях, антикорупційні органи можуть і повинні провести повне розслідування всіх обставин кожної справи", – сказано в повідомленні.

В ОП додали, що інструменти для боротьби з корупцією створені, а діяльність антикорупційної інфраструктури забезпечена на сто відсотків.

"Жодних винятків з цього правила ні для кого в державі не було і не буде", – зазначили в ОП.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час спілкування з журналістами 15 вересня уточнив, що Юрченко ще не подав заяву про вихід з фракції, але під час телефонної розмови пообіцяв передати її керівництву фракції.

"У мене немає в руках заяви пана Юрченка – це важливо, але в мене є телефонне підтвердження, що він таку заяву написав і, коли буде можливість, він її передасть. Якщо він сьогодні її передасть, то я сьогодні її реєструю в нашому внутрішньому документообігу, і завтра Разумков зможе оголосити, що він вийшов з фракції", – сказав Арахамія.

Нагадаємо, що незважаючи на різкі заяви Зеленського про жорсткі заходи аж до позбавлення мандата щодо нардепів, які скомпрометували себе і репутацію "Слуги народу", ніхто зі "слуг", які оскандалилися, з Верховною Радою не розлучився.

До останнього не хотіли виключити з фракції одіозного політика Романа Іванісова, який отримав термін за зґвалтування. Цю інформацію Іванісов приховував від усіх, у "Слузі народу" до останнього не хотіли виключати одіозного політика, але після тиску ЗМІ вигнали його з фракції. Він продовжує працювати у Верховній Раді.

Народний депутат-мажоритарник від президентської партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник прямо в сесійній залі Верховної Ради обговорював, як "вирішити" питання з прокуратурою. Він обговорював "рішалово" з прокуратурою щодо миколаївського заводу "Океан".

Ще один гучний скандал стався з колишнім коміком "Кварталу 95" Юрієм Корявченковим ("Юзіком"). У ЗМІ потрапив запис розмови "слуги", його колег по партії з керівництвом дніпропетровської поліції. В опублікованій розмові з поліцією "слуги народу" розповіли, що будуть контролювати особисто кримінальні справи з бізнесу і збору металобрухту.

Жоден із нардепів, які потрапили в гучні скандали, так і не позбувся мандата.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка. Як повідомив виключений з фракції "СН" нардеп Гео Лерос, помічник узяв перші $13 тисяч (вся сума становила $200 тисяч), які передбачалися Юрченку за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами.

У НАБУ 15 вересня опублікували нові плівки розмов із народним депутатом Олександром Юрченком та його посередником у питанні отримання хабара за законопроєкт про відходи.

Народного депутата від фракції "Слуга народу" Романа Іванісова, який був судимий за зґвалтування, виключили з політсили після тиску ЗМІ. Але депутатський мандат Іванісов так і не склав. Через два місяці після скандалу нардеп спокійно вийшов на роботу.

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