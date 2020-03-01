Україна підтримала підписання мирної угоди США з терористами "Талібану" заради мирного процесу в Афганістані.

Про це в Telegram-каналі повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк в неділю, 1 березня.

"Як активні члени-контрибутори Тренувальної місії НАТО "Рішуча підтримка" вітаємо домовленості між США, урядом Афганістану і Талібаном", – написав він.

"Ми розуміємо біль афганського народу від тривалої війни і бажання розвитку. Тому ми будемо залишатися надійним Союзником НАТО в Місії "Рішуча підтримка" до повного виконання завдань Місії в рамках мирних угод", – додав міністр.

Зеленський і Загороднюк Telegram-канал міністра оборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 лютого в місті Доха (Катар) США і "Талібан" підписали мирну угоду, яка повинна закінчити війну в Афганістані.

Підписали документ американський Спецпредставник по Афганістану Залмай Халілзад і заступник ватажка "Талібану" Мулла Абдул Гані Барадар.

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