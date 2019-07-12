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"У всьому бачать агресію": в Росії накинулися на Швецію через Україну

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Москва спростила процедуру надання російського громадянства жителям "ДНР" і "ЛНР" заради того, щоб в подальшому розпочати "інтервенцію" в регіон.

Про це йдеться в доповіді Шведського інституту оборонних досліджень (FOI), на який з агресією відреагували в Росії.

"Даний крок, нагадує політику Росії в сепаратистських регіонах Грузії - Абхазії і Південній Осетії, - також може бути використаний, щоб знайти привід для військової інтервенції з метою врятувати "російських громадян", - стверджується в доповіді.

У той же час перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін в інтерв'ю RT зазначив, що аналітики Шведського інституту не готові об'єктивно поглянути на стан справ на Донбасі. Він підкреслив, що жителі "ДНР" і "ЛНР", які в спрощеному порядку вступають в російське громадянство, зовсім не зобов'язані відмовлятися від паспортів України або невизнаних республік.

паспорт РФ

паспорт РФ

"Ми не робимо замах жодним чином на правове поле України. А що хочуть в шведському інституті? Щоб ці люди залишалися під ударом, щоб вони продовжували жити під дамокловим мечем, не мали ніяких громадянських прав і можливості їх реалізувати? Зовні респектабельний відгук цієї фінансової інституції - на насправді підтасовування і відмова від розгляду об'єктивної картини, яка привела до прийняття цього російського рішення", - сказав Затулін.

Крім того, генеральний директор Центру політичної інформації Олексій Мухін вважає безпідставним твердження шведських аналітиків.

"Скандинавські колеги так посилено лякали себе "російською агресією", що тепер в будь-яких діях Москви бачать цю саму агресію", - сказав він.

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Бояться втечі: у "Л/ДНР" почали насильно відбирати українські паспорти

Член Ради з міжнаціональних відносин при президенті Росії Богдан Безпалько заявив, що Росія дотримується Мінських угод, які визнають Донбас територією України.

"Видача паспортів обумовлена тим, що жителі ДНР і ЛНР хочуть бути громадянами Росії і бажали б, щоб Донбас увійшов до складу РФ, але Москва спирається в цьому питанні на Мінські угоди, в рамках яких ці території є частиною України, нехай і з широкою автономією . Тому говорити про підготовку агресії безпідставно ", - додав Безпалько.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Параллельная реальность!
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Ага не посягают, руским свиньям верить. Гадить самому себе
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