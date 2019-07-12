"У всьому бачать агресію": в Росії накинулися на Швецію через Україну

Москва спростила процедуру надання російського громадянства жителям "ДНР" і "ЛНР" заради того, щоб в подальшому розпочати "інтервенцію" в регіон.
Про це йдеться в доповіді Шведського інституту оборонних досліджень (FOI), на який з агресією відреагували в Росії.
"Даний крок, нагадує політику Росії в сепаратистських регіонах Грузії - Абхазії і Південній Осетії, - також може бути використаний, щоб знайти привід для військової інтервенції з метою врятувати "російських громадян", - стверджується в доповіді.
У той же час перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін в інтерв'ю RT зазначив, що аналітики Шведського інституту не готові об'єктивно поглянути на стан справ на Донбасі. Він підкреслив, що жителі "ДНР" і "ЛНР", які в спрощеному порядку вступають в російське громадянство, зовсім не зобов'язані відмовлятися від паспортів України або невизнаних республік.
паспорт РФ
"Ми не робимо замах жодним чином на правове поле України. А що хочуть в шведському інституті? Щоб ці люди залишалися під ударом, щоб вони продовжували жити під дамокловим мечем, не мали ніяких громадянських прав і можливості їх реалізувати? Зовні респектабельний відгук цієї фінансової інституції - на насправді підтасовування і відмова від розгляду об'єктивної картини, яка привела до прийняття цього російського рішення", - сказав Затулін.
Крім того, генеральний директор Центру політичної інформації Олексій Мухін вважає безпідставним твердження шведських аналітиків.
"Скандинавські колеги так посилено лякали себе "російською агресією", що тепер в будь-яких діях Москви бачать цю саму агресію", - сказав він.
Член Ради з міжнаціональних відносин при президенті Росії Богдан Безпалько заявив, що Росія дотримується Мінських угод, які визнають Донбас територією України.
"Видача паспортів обумовлена тим, що жителі ДНР і ЛНР хочуть бути громадянами Росії і бажали б, щоб Донбас увійшов до складу РФ, але Москва спирається в цьому питанні на Мінські угоди, в рамках яких ці території є частиною України, нехай і з широкою автономією . Тому говорити про підготовку агресії безпідставно ", - додав Безпалько.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент РФ Володимир Путін в кінці квітня підписав указ, який дозволяє мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.
Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Росії порушує Мінські домовленості. Кабінет міністрів також визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі.
15 червня стало відомо, що Росія видала перші паспорти жителям окупованого нею Донбасу.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".