У вересні Росія може вторгнутися в Херсонську область, – генерал США

Поруч з Чорним морем і Україною у вересні у Росії буде велика кількість військ

У вересні Росія може здійснити військове вторгнення в Херсонську область через посуху і нестачу води в Криму.

Про це в програмі "Насправді: світ" на телеканалі "ДІМ" заявив екс-командуючий Збройними силами США в Європі Бен Ходжес. Якраз у вересні збройні сили РФ збираються провести навчання "Кавказ 2020" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

Тому в Південному військовому окрузі, поруч з Чорним морем і Україною, буде велика кількість військ і військового потенціалу.

"У них значна посуха через погоду і тому, що Україна правильно заблокувала воду, що надходить з річки Дніпро по Північно-кримському каналу на півострів. Так що там проблема з водою. Це проблема, яка виникла через незаконну російську анексію", – сказав генерал.

За його словами, півострів дуже важливий для Москви, адже саме з портів окупованого Криму російські кораблі вирушають на підтримку злочинних режимів в Сирії та Лівії.

"Сподіваюся, я помиляюся, але у мене є бачення (і це настільки типово для того, що Росія зробила в минулому), що під час навчань на Кавказі вони оголосять гуманітарну кризу в Криму через воду, а потім скажуть, що у них немає вибору", – припустив Ходжес.

Він вважає, що російські військові можуть захопити дамбу в Херсоні на півночі, щоб дозволити воді повернуться до Криму.

"Порти в Криму оголосили закритими і Росія незаконно їх використовує. На Заході всі повинні заявити, що будь-яке російське судно, що виходить з цих портів, автоматично блокується", – резюмував Ходжес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-представник президента України в Криму Борис Бабін заявив, що Росія може почати вторгнення в Херсонську область через катастрофічну нестачу води в окупованому Криму.