У ЦВК відповіли, чи відбудуться вибори в прифронтових районах Донбасу

Місцеві вибори в 18 прифронтових районах Донецької та Луганської областей, підконтрольних Україні, на даний момент не можуть бути проведені.

Про це в ефірі "Україна 24" повідомив голова Центрвиборчкому України Олег Діденко. Він зазначив, що було звернення до військово-цивільних адміністрацій для отримання актуальної інформації про ситуацію в регіоні.

"До нас прийшли висновки Донецької і Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій, які підтвердили свої попередні (висновки) про неможливість проведення виборів саме в тих громадах, за якими подавалася інформація раніше. Вони підкріплені протоколами відповідних нарад", – сказав Діденко.

За його словами, зараз існує загроза місцевому населенню, тому вибори не можна проводити.

"ЦВК буде робити все можливе для забезпечення виборчих прав громадян. Якщо умови зміняться, ми будемо відповідно реагувати. Теоретично, до початку виборчого процесу 5 вересня можуть виникнути зміни. Буде складніше, якщо вони почнуться після початку", – додав голова Центрвиборчкому.

При цьому Діденко не виключив, що вибори можуть бути скасовані і в інших громадах, якщо їх проведення буде ставити під загрозу місцеве населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 5 вересня ЦВК України оголосила початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.

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