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Анатолій Гриценко
Анатолій Гриценко
Голова партії "Громадянська позиція"Всі статті автора

У свій 61 рік Кліфф Янг зробив неможливе

18.3т

Вже давно не рахую роки, календар не має значення. Залежно від ситуації, відчуваю себе і аксакалом, і парубком, і пацаном. Дякую Вам за вітання з Днем народження! У відповідь, дарую цю відео-історію: Clifford Young, Австралія. У свої 61 він здійснив неможливе. До нього неможливе! І справа навіть не в віці. Як тільки задумаєшся, як ти літаєш і що може завадити в польоті, то одразу падаєш. Тож піднімаймо - і келих, і планку.

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Автор
Анатолій ГриценкоАнатолій Гриценко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Анатолія Гриценка
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Чоловок вибачається за свій вік?
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Koslovsky Olga
Koslovsky Olga
У нас в забеге под каштанами бегают наши мужчины и женщины такого же возраста, и даже иногда выигрывают гонку, только Гриценко этого под носом не видит - в Австралии виднее!
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
А як бути з командуванням батальону? Слабо?
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