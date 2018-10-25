Вже давно не рахую роки, календар не має значення. Залежно від ситуації, відчуваю себе і аксакалом, і парубком, і пацаном. Дякую Вам за вітання з Днем народження! У відповідь, дарую цю відео-історію: Clifford Young, Австралія. У свої 61 він здійснив неможливе. До нього неможливе! І справа навіть не в віці. Як тільки задумаєшся, як ти літаєш і що може завадити в польоті, то одразу падаєш. Тож піднімаймо - і келих, і планку.