У "Свободі" розгорівся скандал: депутат вийшов із партії, заявивши про шантаж і заборони

Секретар Черкаської міської ради, депутат Ярослав Нищик написав заяву про вихід із партії ВО "Свобода" і пояснив причину свого рішення.

За його словами, глава партії Олег Тягнибок зробив із нього "негідника", керівництво політичної сили забороняло голосувати за власним бажанням, також був присутній шантаж. Про це Нищик написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я бачив, як партія прощалася з десятками, якщо не сотнями "негідників". Принаймні так називала партійна верхівка людей, які йшли, тому що їм не подобалися вчинки деяких партійців на численних зустрічах. Зате я бачив, як у партії залишалися справжні негідники. І у мене не вистачило духу хоча б раз звернути на це увагу публічно. Поки це не зачепило мене особисто.

Олег Тягнибок і Ярослав Нищик

Вчора я став таким же "негідником". Так вважає голова партії, якій я подарував 8 років свого життя. Негідником я став не тому, що вкрав, збрехав, утік, а тому, що написав заяву на звільнення, не попередивши партійне керівництво, і не дав шансу вчергове шантажувати "партнерів", – розповів Нищик.

Депутат перерахував причини, чому вирішив вийти з партії:

"Культ особистості" керівника обласної організації Юрія Ботнара.

Двомісячна затримка зарплати тролейбусників через позицію того ж Ботнара.

Заборона голосувати за пільгу "Амбросхабу".

"Незрозумілі" рішення партії, такі як листівки ювілярам, ​​об'єднання спортивних шкіл.

Шантаж Артура Савіна для зведення особистих рахунків і т.п.

Нищик зазначив, що йому соромно за всі ці речі, і за те, що він робив "за партійним дорученням".

"Я виходжу з партії ВО "Свобода". Не зробив цього відразу, тому що все літав у рожевих хмарах, що хоч своїм демаршем зверну увагу керівництва партії на проблеми обласного центру. Виявилося, голова партії про все знає. І його все влаштовує", – заявив депутат.

Facebook Ярослава Нищика Скріншот

Facebook Ярослава Нищика Скріншот

Facebook Ярослава Нищика Скріншот

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