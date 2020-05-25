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25 травня • оновлено в 18:33
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У США спрогнозували наступ на Україну через нестачу води в Криму

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В умовах гострої нестачі прісної води в анексованому Криму Росія може спробувати своїми силами прорвати водну блокаду півострова.

Таку думку висловили аналітики американського центру The Jamestown Foundation, повідомляється на сайті організації. Вони вважають, що Москва може виправдати свою агресію прагненням запобігти екологічній катастрофі в Криму.

Через брак води в Криму Росія може почати нову агресію проти України

Через брак води в Криму Росія може почати нову агресію проти України

censor.net.ua

Аналітики також наголосили, що зіграти на руку РФ може той факт, що світ відволікся на пандемію COVID-19.

"У регіоні запаси питної води скоротилися на 60%. Запаси цього найважливішого природного ресурсу будуть повністю вичерпані десь у липні або серпні. Ситуація створює серйозну кризу суспільної охорони здоров'я у Криму і може підштовхнути Москву почати нову військову акцію проти України", – йдеться в їхній доповіді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аномально тепла і безсніжна зима, відсутність дощів навесні привели до того, що запаси води на Кримському півострові катастрофічно знизилися: десь не вистачає 30%, а десь – навіть двох третин.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Росія - країна-агресор
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