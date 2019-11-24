У США спливли сенсаційні документи у справі Трампа: хто замішаний

Державний департамент США опублікував близько 100 сторінок документів, які стосуються відносин Білого дому з Україною.

Уточнюється, що особистий юрист президента США Дональда Трампа Руді Джуліані і держсекретар Майк Помпео могли обговорювати кампанію щодо дискредитації посла США в Києві Марі Йованович, передає ВВС.

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Відповідні документи зажадала громадська організація American Oversight відповідно до закону про свободу на інформацію. Суд підтримав цю вимогу і тепер очікується публікація ще однієї партії.

Уточнюється, що Помпео двічі говорив із Джуліані 27 і 29 березня. Як заявив виконавчий директор організації American Oversight Остін Еверс, в ході цих розмов обговорювалася кампанія щодо дискредитації посла США в Києві Марі Йованович, яку було звільнено від обов'язків посла в травні цього року.

Майк Помпео і Руді Джуліані

"Ми бачимо, чому Майк Помпео відмовився надавати цю інформацію Конгресу. Тому що це письмові докази того, що Джуліані звертався до держсекретаря, щоб сприяти брудній кампанії проти посла США", – сказав у поясненні виконавчий директор American Oversight Остін Еверс.

Минулого тижня Йованович виступила перед комітетом палати представників конгресу США з показаннями, зазначивши, що відчувала на собі наслідки кампанії дискредитації, яку нібито розгорнув проти неї Джуліані. Вона додала, що звільнення стало наслідком помилкових тверджень людей з сумнівними мотивами.

Марі Йованович Скріншот з відео

Також серед документів є лист шістьох колишніх послів США в Україні, серед яких – Білла Тейлора до Державного департаменту, в якому висловлюється стурбованість щодо атак на Марі Йованович. 12 квітня члени Палати представників Стені Гоєр та Еліот Енгель надіслали листа Помпео, в якому також висловили стурбованість ситуацією.

Більш того, оприлюднено резюме розмови, що відбулася 23 січня 2019 року, між Джуліані та колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним. На зустрічі були присутні двоє підприємців українського походження – Лев Парнас і Ігор Фруман.

Джуліані та Віктор Шокін

Обидва були заарештовані в жовтні в рамках справи за обвинуваченням їх у дачі неправдивих свідчень, фальсифікації документів та злочинній змові.

Парнас і Фруман відігравали провідну роль в спробах Джуліані домогтися розслідування зв'язків колишнього віце-президента США Джо Байдена та його сина Хантера з українською нафтовою компанією "Бурісма".

Уточнюється, що Шокін стверджував у ході зустрічі, ніби був знятий зі своєї посади за наполяганням Байдена.

У другому документі представили резюме розмови з Юрієм Луценком, який займав посаду генерального прокурора України до кінця серпня 2019 року. При цьому були присутні Джуліані, Парнас і Фруман. У документі наводяться слова Луценка про те, що Хантер Байден отримував виплати від української компанії "Бурісма".

У спостережної групі заявили, що це лише перша порція документів, і "у адміністрації немає жодних юридичних підстав, щоб приховувати їх від Конгресу".

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