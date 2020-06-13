У справі про хабар у $6 мільйонів НАБУ і САП з'явився слід Саакашвілі

Керівництву НАБУ і САП пропонували хабар у розмірі $6 млн за закриття справи про причетність до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку, який видавався на підконтрольний олігарху-втікачу Сергію Курченку "Реал Банк", та їх легалізації.

Саме від Курченка отримував гроші теперішній голова Виконавчої ради реформ Міхеїл Саакашвілі, про що заявив 5 грудня 2017 року з трибуни Верховної Ради тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко.

В грудні 2017 року Генпрокуратура України спільно зі Службою безпеки оприлюднила перехоплені записи, де спілкуються Саакашвілі та Курченко. На них вони обговорюють план революції в Україні, а також "спонсорську допомогу" від соратника Віктора Януковича. Записи виявилися автентичними (щоб послухати, доскрольте до кінця сторінки).

Сергій Курченко і Міхеїл Саакашвілі

Байден не причетний

Як заявив на брифінгу 13 червня керівник САП Назар Холодницький, кандидат в президенти США Джозеф Байден і його син Хантер не фігурують у справі ексміністра екології Миколи Злочевського, за закриття якого керівництву НАБУ і САП пропонували хабар у розмірі $6 млн.

У свою чергу, директор НАБУ Артем Ситник підкреслив, що справа про спробу дачі хабара на має політичного підтексту, і не потрібно робити навколо неї політичних спекуляцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

НАБУ 12 червня затримало кількох людей, зокрема першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва Миколу Ілляшенка, при передачі хабара в розмірі $6 млн.

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, серед затриманих також директор із правових питань компанії Злочевського Burisma Андрій Кіча.

Керівники НАБУ і САП повідомили, що перевіряється причетність до злочину працівників Офісу генпрокурора.

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