У "Слузі народу" виступили за закупівлю російської вакцини від COVID-19

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Політика
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  • Качура вважає, що Україна не має права відмовлятися від російської вакцини

  • За його словами, на першому місці має бути здоров'я громадян

Качура не проти випробувати російську вакцину

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Україна зобов'язана домовлятися з Росією про закупівлю її вакцини від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.

Як сказав він в ефірі NewsOne, Україна не має права не скористатися такою можливістю (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я скажу зараз те, за що, напевно, частина фракції "Слуга народу" закидає мене камінням, але я вважаю, що на першому місці має бути здоров'я громадян", – зазначив Качура.

На його думку, якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть відповідні рекомендації, то Україна буде зобов'язана її закуповувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКоронавірусПартія Слуга народуКоронавірусОлександр Качура