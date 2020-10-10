У "Слузі народу" виступили за закупівлю російської вакцини від COVID-19
Качура вважає, що Україна не має права відмовлятися від російської вакцини
За його словами, на першому місці має бути здоров'я громадян
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Україна зобов'язана домовлятися з Росією про закупівлю її вакцини від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.
Як сказав він в ефірі NewsOne, Україна не має права не скористатися такою можливістю (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Я скажу зараз те, за що, напевно, частина фракції "Слуга народу" закидає мене камінням, але я вважаю, що на першому місці має бути здоров'я громадян", – зазначив Качура.
На його думку, якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть відповідні рекомендації, то Україна буде зобов'язана її закуповувати.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першу російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" зареєстрували ще на початку серпня, її розробником було названо центр Гамалії. Вакцину нібито було створено на основі ДНК аденовірусу, вона має "формувати імунітет і від грипу, і від коронавірусної інфекції".
Водночас учені стурбовані, що намір Росії впровадити вакцину проти COVID-19 "Супутник-V" до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію нового коронавірусу.
У Британії заявили, що клінічні випробування "першої у світі" російської вакцини проти коронавірусу дали сумнівні результати.
Президент Росії Володимир Путін заговорив про можливість поставок в Україну російської вакцини від коронавірусу, яка викликала сумніви у експертів.