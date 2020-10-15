У "Слузі народу" виступили за скорочення чисельності української армії. Відео
З такою заявою виступив Давид Арахамія
Він вважає, що необхідно зменшити "бюджет проїдання"
Гроші, що звільнилися, краще витратити на переозброєння ЗСУ
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії.
Він вважає, що гроші, які звільняться у такий спосіб, можна направити на переозброєння Збройних сил України. Про це Арахамія сказав 14 жовтня в ефірі телеканалу "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За його словами, здатність української армії буде рости, якщо зменшувати "бюджет проїдання".
"Я повністю погоджуюся з такими принципами, що нам насправді потрібно хоча б вести розмову і розрахунки про можливе скорочення чисельності або збільшення бюджету, але ми розуміємо, що бюджет – це цифра, якої завжди не вистачає, вона захищена стаття для оборони, але завжди немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію, купувати нові речі, нове озброєння, нові технології, займатися вивченням і тому дійсно, якщо ми будемо зменшувати бюджет проїдання і трохи збільшувати бюджет на розвиток і інновації, то здатність нашої армії буде рости", – заявив "слуга народу".
Арахамія додав, що збільшення боєздатності армії необхідно Україні для стримування військової агресії з боку Росії і будь-яких інших потенційних ворогів.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на "всенародне опитування" не буде виноситися тема війни на Донбасі.