У "Слузі народу" розкриють ім'я нового прем'єра: названо дату

Ім'я наступного прем'єр-міністра України стане відомо 29 серпня, в перший день роботи Верховної Ради IX скликання.

Про це заявив обраний народний депутат від партії "Слуга народу" Давид Арахамія, пише "Інтерфакс-Україна". Він також натякнув, що в цей день стануть відомі й інші призначення.

"29-го. Я думаю, що 29-го всі дізнаються дуже багато", – відповів він журналістам про дату призначення нового прем'єра.

Давид Арахамія inshe.tv

Арахамія також заявив, що одна особа з нинішнього уряду залишиться і в новому Кабміні, але не розповів, хто саме.

Як писав OBOZREVATEL, головним претендентом на посаду нового глави Кабінету міністрів називали заступника голови Офісу президента з економічних питань Олексія Гончарука. Раніше він очолював Офіс ефективного регулювання, працював юристом, керував "Асоціацією допомоги постраждалим інвесторам".

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