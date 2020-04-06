У "Слузі народу" анонсували позачергове засідання Ради: що обговорять

Наступного тижня Верховна Рада України, найімовірніше, проведе ще одне позачергове засідання.

Попередньо, обговорюються дати 8 і 9 квітня. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів лідер партії "Слуга народу" і перший заступник голови фракції "СН" у парламенті Олександр Корнієнко.

За його словами, питаннями найближчих позачергових сесій можуть стати зміни до бюджету, додаткові заходи з підтримки постраждалих галузей економіки та соціальних груп, які потребують допомоги, а також закон про націоналізовані банки.

Олександр Корнієнко

"Остаточне ухвалення банківського закону зніме останні перешкоди для продовження та розширення співпраці України з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями", – сказав Корнієнко.

Лідер "Слуги народу" підкреслив, що в партії також сподіваються і на захист земельної реформ, відхиливши проєкти постанов, якими "опоненти намагаються її оскаржити і заблокувати".

"Ситуація динамічно змінюється. Наприклад, ми тільки в п'ятницю увечері дізналися, що до банківського законопроєкту подано приблизно 5 тисяч поправок. І є інформація, що всього їх буде 8 тисяч, тобто абсолютний рекорд", – додав Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також заявляв, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в найближчі середу або четвер, 8-9 квітня.

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