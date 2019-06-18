У "Слугу народу" пробрався регіонал-антимайданівець — ЗМІ

До списків кандидатів на позачергові парламентські вибори у партію "Слуга народу" потрапив чернігівський активіст Сергій Гривко, який під час протестів на Майдані у 2014 році підтримував "Партію регіонів".

Про це повідомив головний редактор видання "Сіверщина" Василь Чепурний. Журналіст зазначив, що Гривко також балотувався до Чернігівської міськради від партії "Наш край".

"Сергію Гривку 33 роки, безпартійний, закінчив Чернігівський національний технологічний університет. Він член молодіжної ради при Чернігівській міській раді. Балотувався до Чернігівської міської ради від партії "Наш край" у 2015 році за 41 округом, був консультантом Чернігівської міської організації політичної партії "Наш край", — розповів Чепурний.

Він показав знімок, на якому зображений Гривко під час подій Євромайдану: "На фото: на Майдані Сергій Гривко був на боці регіоналів. І прикидався журналістом...".

Сам Гривко своє потрапляння до виборчого списку партії "Слуги народу" пояснив так: "Я заповнював анкету, записував відеорезюме і відеозвернення".

Видання Gazeta.ua зазначає, що Гривко "займався молодіжкою "Нашого краю", підтримкою фракції у міськраді і виборами до ОТГ Чернігівщини". При цьому він став волонтером "зе-команди" ще на президентських виборах.

Сергій Гривко Сіверщина

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" президента України Володимира Зеленського оприлюднила оновлений список кандидатів на позачергові вибори до Ради-2019, у якому з'явилася функція лайків і дизлайків через використання соцмережі Facebook.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся