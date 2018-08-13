У Сирії та Іраку залишаються десятки тисяч бойовиків ІД - ООН

На території Сирії та Іраку залишилося від 20 до 30 тисяч бойовиків ІД, зазначають у ООН. Ще кілька тисяч ісламістів перебувають у Лівії та Афганістані.Попри поразку терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) в Сирії та Іраку, у цих двох країнах й досі залишається від 20 до 30 тисяч бойовиків ІД. Про це в понеділок, 13 серпня, повідомили автори спеціальної доповіді ООН, передає інформагенція AFP.

Автори дослідження вказують, що в лавах ІД налічується "багато тисяч активних терористів-іноземців". Крім цих двох близькосхідних країн, ще майже чотири тисячі ісламістів перебувають в Лівії, зазначають автори доповіді.

На додачу, дехто з терористів ІД перебрався до Афганістану, де це терористичне угруповання останнім часом значно активізувалося. Кількість членів ІД у Афганістані зросла до 3,5-4 тисяч осіб, вказується в доповіді.

Нагадаємо, улітку 2014 року терористам ІД вдалося захопити значні території на північному заході Іраку та сході Сирії. На підконтрольних територіях терористи проголосили "халіфат" та закони шаріату. Терористи "прославилися" також і тим, що нещадно руйнували в Сирії та Іраку культурно-історичні пам'ятки доісламської епохи Межиріччя. Невдовзі під егідою США було створено міжнародну коаліцію, котра поставила собі за мету ліквідувати ІД.

Під ударами коаліції та її союзників, у тому числі іракських урядових сил та підтримуваних Іраном шиїтських збройних угруповань, ісламістів вдалося вибити з Іраку, звільнивши від них місто Мосул та низку інших. Згодом бойовиків ІД витіснили й сирійського міста Ракка, котру ісламісти проголосили "столицею халіфату".

На сьогодні під контролем ІД перебуває лише невеликий район на південному сході Сирії.