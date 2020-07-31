У Росії "викрили" Польщу в бажанні вийти до Чорного моря за допомогою України

Олексій Пушков заявив про бажання Польщі пробитися до Чорного моря.

Російський сенатор Олексій Пушков розкритикував створення Польщею, Литвою та Україною "Люблінського трикутника".

Як написав він у Twitter, Варшава таким чином прагне вийти до Чорного моря.

"За допомогою "Люблінського трикутника" за участю Литви і України, Польща має намір вийти до Чорного моря. Стара мрія польської еліти часів Пілсудського – "Польща від моря до моря", – зазначив Пушков.

За його словами, політика Юзефа Пілсудського привела до трагедії для Польщі.

"Її нинішній інтерес до Чорного моря віддає фарсом", – додав сенатор.

Скрін Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL 28 липня Польща, Литва і Україна створили новий формат тристоронньої співпраці – "Люблінський трикутник".