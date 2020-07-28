У Росії відреагували на вихід Кучми з ТКГ з питань Донбасу

Представник Росії в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов висловив невдоволення виходом із ТКГ глави української делегації Леоніда Кучми.

Про це він заявив журналістам 28 липня, передають РИА Новости. За словами Гризлова, участь Кучми нібито допомагала "уникнути ескалації" на Донбасі.

"Політичний досвід і особистий авторитет Леоніда Кучми були одними з тих факторів, які стримували активність київської "партії війни" і в низці випадків допомогли уникнути ескалації обстановки в Донбасі. Коли після зміни влади в Україні Леонід Кучма повернувся до складу контактної групи, це було позитивно сприйнято представниками Донецька і Луганська", – сказав Гризлов.

Він додав, що саме підпис Кучми від імені України стоїть під мінських угодами, а "інфраструктура переговорного процесу між Києвом і Донбасом створювалася і розвивалася за його безпосередньої участі".

Зі свого боку учасник політичної підгрупи в ТКГ Сергій Гармаш вважає, що тепер може статися заміна керівництва і в складі російської делегації.

"Зараз, можливо, захоче піти і Гризлов. Не виключено, йому не дадуть цього зробити, але він точно захоче. Ми-то знаємо зарозумілість російських представників. Гризлов у минулому голова Держдуми РФ, йому буде важко розмовляти з (міністром із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм) Рєзніковим. Тим більше Гризлов неодноразово висловлював своє не дуже добре ставлення до Рєзнікова", – сказав він "Гордону".

Гармаш вважає, що будь-яке оновлення піде ТКГ на користь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, другий президент України Леонід Кучма склав свої повноваження глави делегації України в Тристоронній контактній групі в Мінську з питань врегулювання ситуації на Донбасі.