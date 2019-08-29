До Ради внесли законопроєкт про імпічмент президента

Верховна Рада України отримала законопроєкт про процедуру імпічменту президента. Документ був позначений як невідкладний.

Відповідна інформація з'явилася на сайті парламенту 29 серпня. Текст документа, станом на 14:25, не опубліковано.

Законопроєкт має назву "Про особливу процедуру усунення президента з посади (імпічмент)" і був внесений Володимиром Зеленським.

Інший закон про імпічмент розглядався і був проголосований ще парламентом попереднього скликання, однак президент його не підписав. Затвердження процедури усунення глави держави від своїх обов'язків було однією з головних передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського.

Як писав OBOZREVATEL, 6 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про тимчасові слідчі комісії та тимчасові спеціальні комісії з нормами про імпічмент президента України.

За проєкт закону №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" у другому читанні і в цілому проголосували 279 народних депутатів.

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