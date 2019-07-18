У Раду проходять вже чотири партії – західні соціологи

На позачергових виборах 21 липня у Верховну Раду України проходять чотири партії. Примітно, що партія Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" впритул наблизилася до подолання прохідного бар'єру в 5%.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгія), пише 112.ua.

За результатами всеукраїнського опитування громадської думки, яке було проведено 10-16 липня 2019 року і за величиною вибірки увійшло в число найбільших соцопитувань в Україні за рік, найбільші шанси на потрапляння в наступний склад українського парламенту отримали б такі партії: "Слуга народу" Дмитра Разумкова (41,2%), "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка, Вадима Рабіновича і Віктора Медведчука (18,6%), "Європейська солідарність" Петра Порошенка (11,1%) і "Батьківщина" Юлії Тимошенко (7,1%).

Вибори "5 канал"

Що стосується "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка та Дмитра Добродомова, то вона має підтримку 4,6%. З урахуванням похибки політсила має всі шанси набрати необхідні 5%.

У інших партій статистика виглядає так: "Голос" Святослава Вакарчука – 4,4%, "Сила і Честь" Ігоря Смешка – 3,1%, Радикальна партія Олега Ляшка – 2%, "Опозиційний блок" Євгена Мураєва, Олександра Вілкула та Геннадія Кернеса – 1,9%, ВО "Свобода" Олега Тягнибока, Андрія Білецького та Дмитра Яроша – 1,7%, партія Шарія – 1,4%, Аграрна партія України Михайла Поплавського – 1,1%, "Українська стратегія Гройсмана" – 1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами свіжого опитування, проведеного Info Sapiens, на виборах до Верховної Ради проходять п'ять партій. Також з'ясувалося, чому соціологи плутають українців.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся