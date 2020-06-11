Головна Новини
11 червня • оновлено в 17:29
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У Раду офіційно прийняли нового "слугу народу" замість Ткаченка

2.2т
Читати матеріал російською

Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Дениса Маслова.

Він поповнив лави фракції "Слуги народу" у Раді замість Олександра Ткаченка, якого нещодавно призначили міністром культури й інформаційної політики. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що Верховна Рада України своєю постановою достроково припинила повноваження Ткаченка, обраного на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від "СН" у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Денис Маслов став новим нардепом у Раді

Денис Маслов став новим нардепом у Раді

"Відтак Комісія визнала обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Маслова Дениса В’ячеславовича", – йдеться у повідомленні.

У ЦВК підкреслили, що Маслов народився у 1983 році, він має вищу освіту і є директором ТОВ "Авін Трейд", проживає в Дніпрі. Членом політичної партії "Слуга народу" його було включеного до її виборчого списку під №138.

Денис Маслов

Денис Маслов

most-dnepr.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що після призначення Олександра Ткаченка на посаду міністра культури й інформаційної політики, його місце у ВРУ займе юрист і екссуддя Денис Маслов.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Марина Ліснічук
Особа
Олександр Ткаченко
Місце
Україна
Теги
депутат Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 070.

    Вилікувалися: 13 141. Померли: 854.

  • У світі захворіли більше 7,4 млн осіб, загинули – більше 416 тисяч.

  • Шмигаль назвав умову посилення карантину в Україні.

  • Інфекціоніст попередив про різкий ріст кількості хворих COVID-19 в Україні і дав прогноз на червень.

  • Названо головний спосіб передачі коронавірусу – на нього припадає 90% випадків.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги