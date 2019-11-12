У Раді з'явився новий народний депутат: хто він

У вівторок, 12 листопада, Сергій Рудик склав присягу народного депутата в залі Верховної Ради.

Як повідомляє OBOZREVATEL, тепер у парламенті налічується 424 обранці.

Раніше Центральна виборча комісія визнала самовисуванця Рудика обраним депутатом ВР від 198 виборчого округу Черкаської області. Після перерахунку підсумків парламентських виборів було встановлено, що Рудик набрав 18 921 голос виборців.

Сергій Рудик народився 11 жовтня 1970 року в Чернівцях. У 2014 році був вперше обраний нардепом по виборчому окрузі №198. Обіймав посаду голови підкомітету з питань державного боргу та фінансування державного бюджету Комітету ВР з питань бюджету.

До обрання до ВР обіймав посаду голови Державного агентства земельних ресурсів України.

Сергій Рудик в Раді Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 серпня 2019 року Верховний суд визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про результати виборів у окрузі №198.

29 серпня в Раді Рудику відмовилися видавати депутатське посвідчення. Підставою став лист керівника секретаріату ЦВК, в якому сказано, що перемога Рудика на виборах оскаржувалася в суді.

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