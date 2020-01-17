У Раді з'явився новий нардеп: хто він

У п'ятницю, 17 січня новообраний нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Санченко склав присягу народного депутата.

Політик зачитав присягу з трибуни парламенту й попрямував до свого робочого місця у ВР.

Згідно з інформацією на сайті ЦВК, Санченко був номером 137 у списку від СН. Політик народився 11 вересня 1988 року в Сумах. Вищу освіту здобув у Міжнародному університеті фінансів та Міжнародному інституті менеджменту.

До ВР він був директором з урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend.

Зазначимо, що Санченко в Раді замінив Ірину Венедіктову, яка стала тимчасовою главою Державного бюро розслідувань.

Санченко складає присягу Скриншот

Санченко в Раді Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 січня ВР достроково позбавила народну депутатку від "Слуги народу" Ірину Венедіктову депутатських повноважень.

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