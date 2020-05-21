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21 травня • оновлено в 12:32
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/ Політика

У Раді з'явилася нова політична партія

5.9т
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Народні депутати з групи "За майбутнє" у Верховній Раді України створили партію з однойменною назвою.

Як повідомила пресслужба депутатської групи у Facebook, партію "За майбутнє" очолив нардеп Ігор Палиця.

Установчий з'їзд нової політсили відбувся 20 травня.

"Ми йдемо, щоб реалізувати очікування і бажання людей як у економіці, так і в політиці. На місце безладу має прийти видимий результат, якого чекає країна", – заявив Палиця на з’їзді.

За його словами, нова партія йтиме на місцеві вибори.

Зі свого боку співголова групи "За майбутнє" Тарас Батенко зазначив, що партія відкрита до співпраці з представниками різних напрямків і політичних поглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, місцеві вибори в Україні відбудуться без зміни дати – 25 жовтня 2020 року.

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Особа
Ігор Палиця
Місце
Україна
Теги
депутат Верховна Рада України
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