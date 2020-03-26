У Раді зібрали голів фракцій і Кабмін: що вирішили

У Верховній Раді, у четвер, 26 березня влаштували нараду за участю голів фракцій і Кабінету міністрів, на якій обговорювали порядок денний позачергового засідання парламенту.

Про це самі народні депутати повідомили в Facebook, опублікувавши кадри зі стін Ради (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, знімок показав заступник глави "Голоси" Ярослав Железняк. Фото і подробиці опублікувала і представниця "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

У Раді зібрали голів фракцій і Кабмін Facebook Ірини Геращенко

"Дискусія керівників ВР, фракцій і уряду. Парламентарії відклали політичні чвари і займають конструктивну позицію про необхідність рятувати економіку і країну. Уряд, на жаль, подав дуже розбалансовані пропозиції, ідею створення стабілізаційного фонду, в якому мова не так про підтримку медицини та лікарів, як про виплати зовнішніх боргів", – написала вона.

У Раді зібрали голів фракцій і Кабмін Facebook Ірини Геращенко

На фото видно, що присутні на засіданні не тільки голови фракцій парламенту, а й спікер Ради Дмитро Разумков разом sз прем'єр-міністром Денисом Шмигалtv.

Як вдалося дізнатися OBOZREVATEL з власних джерел у "Слузі народу", частина пропрезидентської фракції не підтримала пропозиції Кабміну і попросила їх переробити. Йдеться про Демократичну платформу в "Слузі народу".

У Раді зібрали голів фракцій і Кабмін Facebook Ірини Геращенко

Нагадаємо, Кабмін запропонував Верховній Раді внести зміни до Держбюджету-2020, які передбачають збільшення дефіциту.

У Раді зібрали голів фракцій і Кабмін Facebook Ірини Геращенко

У Раді зібрали голів фракцій і Кабмін Facebook Ярослава Залізняка

У Раді зібрали голів фракцій і Кабмін Facebook Ірини Геращенко

У Раді зібрали голів фракцій і Кабмін Facebook Ірини Геращенко

Що вирішили в Раді

Про результати засідання розповів на брифінгу спікер ВРУ Дмитро Разумков, передає "Інтерфакс".

Нардепи і Кабмін вирішили, що під керівництвом прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля буде створено Антикризовий штаб із протидії епідемії коронавірусу за участю представників депутатських фракцій і груп Верховної Ради.

"Було ухвалено рішення створити Антикризовий штаб на чолі з прем'єр-міністром, тому що він сьогодні та людина, яка більше за всіх відповідає за боротьбу з коронавірусом. Парламент повністю готовий приєднатися і допомагати, всі політичні аспекти були відкладені усіма партіями та депутатськими групами, які працюють у парламенті. Вони розуміють відповідальність перед людьми і перед державою", – пояснив Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що нардепи розглядають варіант проведення засідання не в Верховній Раді, а на відкритому майданчику, як варіант – на стадіоні.

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