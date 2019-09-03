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3 вересня • оновлено в 20:51
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В Україні можуть змінити структуру парламенту: з'явилися результати голосування Ради

1.6т Читати матеріал російською

Верховна Рада підтримала включення законопроекту про консультативні та інші допоміжні органи парламенту до порядку денного. Документ було направлено до Конституційного суду.

"За" у вівторок, 3 вересня, проголосували 243 народних депутати.

Президент України Володимир Зеленський, який вніс проект, запропонував розширити повноваження Верховної Ради і надати їй право створювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи "в межах коштів, передбачених у державному бюджеті України".

Рада направила до КСУ законопроект про органи парламенту

Рада направила до КСУ законопроект про органи парламенту

Скріншот із відео

Рада направила до КСУ законопроект про органи парламенту

Рада направила до КСУ законопроект про органи парламенту

Скріншот із відео

Внесення цієї зміни в ст. 85 Конституції України пояснили необхідністю для реформування системи органів, що забезпечують функціонування парламенту як єдиного органу законодавчої влади в Україні.

В Україні можуть змінити структуру парламенту

В Україні можуть змінити структуру парламенту

112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рада направила в КС законопроект про позбавлення нардепів повноважень за неперсональное голосування і прогули – 279 голосів "за".

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Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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