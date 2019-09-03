В Україні можуть змінити структуру парламенту: з'явилися результати голосування Ради

Верховна Рада підтримала включення законопроекту про консультативні та інші допоміжні органи парламенту до порядку денного. Документ було направлено до Конституційного суду.

"За" у вівторок, 3 вересня, проголосували 243 народних депутати.

Президент України Володимир Зеленський, який вніс проект, запропонував розширити повноваження Верховної Ради і надати їй право створювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи "в межах коштів, передбачених у державному бюджеті України".

Рада направила до КСУ законопроект про органи парламенту Скріншот із відео

Рада направила до КСУ законопроект про органи парламенту Скріншот із відео

Внесення цієї зміни в ст. 85 Конституції України пояснили необхідністю для реформування системи органів, що забезпечують функціонування парламенту як єдиного органу законодавчої влади в Україні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рада направила в КС законопроект про позбавлення нардепів повноважень за неперсональное голосування і прогули – 279 голосів "за".

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